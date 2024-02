Pokkeristaar Tarmo Tammel: suured võidud pole juhuslikud, vaid suure töö tulemus

Üks eesmärk korraga

Eestis pole ühtegi pokkerimängijat, kes oleks teeninud suurematel live-turniiridel niivõrd palju auhinnalisi kohti kui Tammel. Paraku jäid tipmised kohad ka tema jaoks esiotsa unistuseks ning sõprade seas hakati Tammelit hellitavalt isegi «min-cashi-Tarmoks» kutsuma. End morjendada ta sellest aga ei lasknud.

«Minu jaoks tähendab auhinnarahadesse jõudmine seda, et minimaalne eesmärk on saavutatud. Sa oled suuremast osast konkurentidest parem ning ainuüksi see teadmine suurendab enesekindlust. Sellele järgnevad juba uued sammud kuni võiduni välja. Iga turniir koosneb teatavasti mitmest faasist ning sa pead oskama algusest lõpuni oma punktidega navigeerida. Samuti pead tunnetama, kuidas kellegi vastu mängida,» tõdeb Tammel, kes peab oma peamisteks tugevusteks turniirilauas intuitsiooni, vastaste lugemist ja riskijuhtimist, mille kõige taga on suur mängukogemus.

2023. aastal lõppes «min-cashi» needus viimaks. Veebruaris oli Tammel kolmas kodusel Kings of Tallinn Championship turniiril, juulis viies Kings of Tallinn - Summer Showdown põhiturniiril ning detsembris kolmas Praha EPT highrolleril, neist viimasel õnnestus teenida ka karjääri esimene kuuekohaline auhinnaraha. «Tegelikult jäi just Praha turniir natuke kripeldama. Ma oleksin pidanud selle ära võitma!» tunnistab mees enesekindlalt.

Austust väärivad nii profid kui kirglikud harrastajad