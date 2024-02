Ferrarist ootamatult hundipassi saanud vormeliäss avas viimaks suu

Ferrari šokeeris vormelimaailma, kui avalikustas sõlmitud lepingu Lewis Hamiltoniga. Seitsmekordne maailmameister liitub Itaalia meeskonnaga 2025. aastal. Kui osadele oli tegemist rõõmusõnumiga, siis Sainzil tuleb tuleval hooajal eredalt silma paista, et mõne konkurendiga tehinguni jõuda.

29-aastane hispaanlane polnud selgelt rõõmus Ferrari avalduse osas, ent lubas endast algaval hooajal maksimumi anda. «Uudistest selgus, et minu ja Ferrari teekond saab 2024. aastal läbi. Samas on meil pikk hooaeg veel ees ja sarnaselt eelmiste aastatega annan endast maiksimumi. Seega luban anda parima meeskonna eesmärkide täitmiseks ja fännidele elamuste pakkumiseks. See, mis minu tulevikust saab, selgub juba hiljem,» lausus Sainz sotsiaalmeedias.