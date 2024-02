Fury andis teada, et ei ole valmis 17. veebruaril lahingusse astuma. Nimelt sai britt Saudi Araabias treeninglaagris kulmule sügava lõikehaava, mis vajas hiljem ka õmblusi.

35-aastane Fury oli täielikult pettunud, et matš sedavõrd täbaral põhjusel edasi lükata tuli. «Tunnen end halvasti kõikide inimeste pärast, kes olid selle suure sündmusega seotud. Kui mu kulm on paranenud, siis töötan pingsalt uue kuupäeva paika panemise osas,» lausus Fury teadaandes, kus kinnitas, et oli pikalt matšiks valmistunud ning elu parimas vormis.