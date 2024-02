Itaalia väljaande Corriere della Sera ajakirjanik Giuliano Duchessa teatas, et Hamilton hakkab Ferrari meeskonnas teenima aastas 100 miljonit dollarit ehk ca 92 miljonit eurot.

Hiidpalk koosneb erinevatest boonustest, sponsorrahast ja pildiõiguste müügist saadavast tulust. Üks on selge, et Hamiltoni leping Ferrariga on F1 ajaloo kõige tulusam.