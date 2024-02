Eesti tenniseliit sai kohtus võidu, Davis Cupi kohtumine Iraaniga toimub neutraalsel pinnal

ETL tõi oma taotluses välja, et Iraan ei ole oluliste riskide tõttu turvaline koht Davise karikasarja üleminekumatšivõõrustamiseks. ETL tugines seejuures demokraatlike riikide (sh UK, USA, Kanada, Austraalia, Saksamaa, Prantsusmaa, Austraalia, Soome ja Eesti) valitsuste tungivatele soovitustele turvariskide tõttu Iraani mitte reisida. ETL juhtis ka tähelepanu, et oli võistlustega seoses võtnud ühendust Eesti Välisministeeriumi, Eesti Kultuuriministeeriumi ja Eesti Olümpiakomiteega, kelle selge soovitus oli Iraani mitte reisida isegi spordivõistlusele, nagu seda on Davise karikasarja üleminekumatš. Lisaks viitas ETL võimalikele terrorirünnaku riskidele Iraanis (sh hiljutistele rünnakutele). Aluse matši toimumiskoha muutmiseks andis Davise Karikasarja Reglemendi p 29.2.5, mille kohaselt Davise Karikasarja Komitee võib otsustada, et vastasvõistkonnal ei ole matši valitud toimumiskohta jõudmine või seal mängimine võimalik või praktiline tulenevalt (näiteks) sellistest asjaoludest nagu sõda, poliitilised rahutused, terrorism või looduskatastroof.[1]

ETL-i jaoks on oluline sportlaste täielik turvalisus, heaolu ja tulevik. Seetõttu on uus otsus Eestile sobiv. On kahetsusväärne, et otsuse saavutamiseks pidi Eesti Tennise Liit ITF-i otsused kaebama spordiarbitraaži suisa kahel korral – mõlemal juhul olid vahekohtu otsused ETL-i kasuks. Eesti meeskonnal on nüüd võimalik Eesti eest mängides turvaliselt keskenduda kõige olulisemale – tennisemängule.