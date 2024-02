Viimsist lahkus motiveeriva üleminekutasu eest suurim korvikütt

«Soovin alustada algusest ja öelda suur aitäh selle eest, et Viimsi meeskond võttis mind vastu, hoolimata minu vigastusest. Nad andsid mulle aega taastumiseks ja uskus minusse. Esimesed mängud ei olnud minu jaoks kerged, kuid hiljem, tänu kaaslastele ja treeneritele, harjusin meeskonnaga ning hakkasin arenema. Viimsi on väga hea klubi, kus kõik vajalikud tingimused arenguks on olemas: taastumine, treeningud, kõik on tipptasemel. Meie meeskond on noor, kuid minu siinoleku ajal said kõik nii individuaalselt kui ka meie meeskonnana tugevamaks. Oli mõnus mängida selles saalis ja fännide pere ees, kes alati meid toetasid, olgu siis võidu või kaotuse korral. Mul on hea meel, et minu karjääris on selline meeskond nagu Viimsi. Aitäh!» lausus Kovalov pressiteate vahendusel.

Viimsi peatreener Valdo Lips: «Kuigi olen treenerina alati pidanud oluliseks mängijate individuaalset arengut ja teha tööd selle nimel, et mängija saaks astuda sammu edasi oma karjääriredelil, siis sellel hooajal on see ehk veelgi tähtsam olnud. Seetõttu on Artemi üle eriti hea meel, et talle keset hooaega selline pakkumine tehti. Loomulikult on teisest küljest ka kurb, et Artjem meie võistkonnast lahkub, sest tegemist on suurepärase meeskonna kaaslasega ning tema lahkumine kahtlemata see meie võimalusi esialgselt vähendab. Tänan Artjemi meiega koosoldud aja eest ja soovin talle edu järgmisel karjääri astmel! Kindlasti on Artjemi märkamine kõrgemal tasemel märk ka meie tagamängijate heast tööst.»