Otepää talveralli teist päeva valitsenud Gregor Jeets võttis ka üldvõidu

«Meil on plaan minna sõitma WRC-etapile Rootsi ja Otepää ralli tundus hea soojendusena. Eilne oli natukene rabe, kuigi olud olid ideaalilähedased. Ei saanud kohe kõige paremini käima ning täna hommikul oli plaanis natukene teistsuguseid seadistusi ja rehve proovida Rootsiks. Et aga hommikuks oli paks lumi maha tulnud, rikkus see natukene meie plaane. Saime hoo suhteliselt kiirelt kätte ja võistluse kindla peale tuldud, aga on veel kohti, kus juurde võtta,» võttis Jeets pressiteate vahendusel ralli kokku.