Tšernjavski põrutada saanud jalast: korraks tundus isegi tore, sest muidu valutavad ainult Achilleused

Seejärel saabus aga saatuslik kaugushüpe. Seda mitte tulemuse - 6.98 on Harju keskmine - vaid valu seisukohast. «Kaugushüppe viimasel katsel põrutasin, jah, jalga,» sõnas longates liivakastist väljunud Tšernjavski, ning lisas: «korraks tundus see isegi tore, sest nii läks meelest ära, et muidu on ainult Achilleused need, mis valutavad.»