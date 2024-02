18. meistritiitlit püüdnud Raul Must jäi finaalis ülinapilt alla tõusvale tähele

Rohkem kui aasta eest tippspordist loobunud Must harjutab edasi ja on kodustel meistrivõistlustel endiselt kõigile kõvaks pähkliks. 17 meistritiitlit järjest võitnud 36-aastane Must pidi aasta tagasi finaalis tunnistama Karl Kerti paremust, aga püüdis nüüd anda uue lahingu. «Eesmärgiks on Karlile ja Taurile pakkuda konkurentsi, et võidetav meistritiitel oleks tiitlivääriline,» ütles Must võistluse eel naerusuiselt.