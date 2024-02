Latvala rahustas Rovanperä poolehoidjaid

Kalle Rovanperä liikus Arctic rallil selge esikoha suunas, kui enne viimast kiiruskatset oli tema edu meeskonnakaaslase Elfyn Evansi ees 54,5 sekundit. Tehniliste probleemide tõttu ei saanud soomlane kodusel võistlusel otsustavale kiiruskatsele startida ning jäi tulemuseta.

Toyota meeskonna pealik Latvala selgitas probleemide tagamaid. «Tal pidi katkestama, et vältida mootori lõhkumist. Midagi hullu kindlasti polnud, kuna tegemist ongi testiautoga. Sellistele masinatele pannakse peale veidi enam kulunud osad, mis läbinud juba hulga kilomeetreid,» lausus Latvala, kes kinnitas, et Rootsi MM-ralliks on juba kõik korras.