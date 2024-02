39-aastane Soome poplaulja hakkab suusatajaks

Kujutaksite ette, et Ott Lepland teatab ühel heal päeval, et soovib aasta pärast hakata profisuusatajaks? Umbes midagi sellist juhtus Soomes. Riigi üks tuntuim laulja, 39-aastane Antti Tuisku lõpetas suvel lauljakarjääri ning avaldus nüüd, et soovib järgmisel aastal osaleda Soome meistrivõistlustel.