M-Spordist üle parda visatud sõitja lõpetas neli aastat kestnud võidupõua

26-aastane Loubet kihutas ka uue kaardilugeja Loris Pascaud’ga. Mullu tegi ta koostööd kogenud kaardilugeja Nicolas Gilsouliga, kuid oktoobris andis prantslane ootamatult teada, et nende koostöö on läbi saanud.

Katsete kogupikkus oli Katari võistluse 200 km ning sõitjate sõnul oli ralli väga nõudlik, seda eriti rehvidele. Just rehvipurunemised said saatuslikuks Katari ralli mitmekordsele võitjale Nasser Al-Attiyahile. Pärast kolme katset oli ta kindel liider, kuid siis purunes tal kolm rehvi järjest ja ta langes esikümnes kaugele.

Loubet ja Östbergi vahel käis 13 katsest koosnenud rallil kõva võitlus, prantslane edestas meeskonnakaaslast lõpuks 4,6 sekundiga. Loubet MM-hooaeg algab Portugali ralliga, kus ta on stardis WRC-klassis.

«Võime tehtuga väga rahule jääda. See oli suurepärane ralli ja ma väga nautisin seda. Tänan teid kõiki. Meil oli amortisaatoritega probleeme ja oleme õnnelikud, et jõudsime finišisse. See oli raske ja väga nõudlik katsumus,» ütles Loubet ralli finišis. Ralli MM-sari jätkub kahe nädala pärast Rootsi MM-ralliga.