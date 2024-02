Kahevõistluse valitseja Riiber läheb operatsioonile

Detsembris tuli päevavalgele, et Norra kahevõistleja ja Kristjan Ilvese treeningkaaslane Riiber on mõnda aega kaalunud karjääri lõpetamist. Põhjuseks pidevalt liigesest välja tulev õlg, mis tekitab ebamugavust ja on terviserisk. Nüüd kinnitas ta Norra meediale, et ette tulebki võtta õlaoperatsioon.