Toyota jätkab võidurelvastumist

Kui 2022. aastal algas WRC-sarjas hübriidajastu on kõige stabiilsemalt esinenud Toyota, mis on võitnud nii sõitjate kui meeskondliku MM-tiitli. Kui aasta alguses teatas Hyundai, et nad on oma i20 Rally1-auto kallal viimastel kuudel kõvasti vaeva näinud ning saanud auto kergemaks, siis nüüd kinnitas võidurelvastumist ka Toyota.