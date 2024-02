Isiklikule ja ühtlasi Norra rekordile kõigest 37 punktiga kaotanud Skotheim nimetas oma tulemust viisakaks. «Mõned alad olid head, mõned oleks kindlasti võinud paremad olla. Ma ei saa öelda, et olen rahul. Füüsilise poole pealt on asjad hästi, aga tehnika on veel rabe. Punktisumma on hea, aga tunnen, et minus on veel varu,» lausus ta.