Kristjan Ilves: paremate tulemuste võti on hüppemäel

Jaanuari lõpus Schonachis tuli Ilves kaks korda viiendaks ning siis tundus, et nüüd võiks tulema hakata! «Hüppemäel ma Schonachis väga hea ei olnud, aga seal tuli hooaja parim suusasõit ning mõtlesin, et võiks küll veel ülespoole minna. Kahjuks langesid nüüd Seefeldis erinevatel päevadel kõik halvad asjaolud kokku. Tunnen, et 5.-6.-7. kohad on minu sees jätkuvalt olemas. Pigem on küsimus selles, kas suudan veelgi paremaks saada. Sest hüpet, millega jääksin täiesti rahule, polegi ma sel hooajal teinud,» ütles Ilves Postimehele.