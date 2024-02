WRC kalender läbib uuenduskuuri

Mads Östberg 2013. aastal Ford Fiesta WRC-autoga Argentina etapil. Kuigi legendaarse MM-etapi naasmisest enam juttu ei tehta, siis on suur tõenäosuses, et WRC laiendab juba järgmisel aastal Lõuna-Ameerika on kandepinda.

Kuigi alanud MM-ralli hooajal on sõidetud vaid üks etapp, näeb sarja korraldaja kõvasti vaeva, et saada võimalikult varakult paika 2025. aasta kalender. Kindel on, et tagasituleku WRCsse teeb Rally Estonia, kuid tulla võib ka mitu uustulnukat.