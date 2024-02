Olümpiavõitja viga tõi kogu Norra laskesuusakoondisele karistuse

«Olen püüdnud seda seljataha jätta, kuid see on pidevalt kuklas vasardanud. Tore on see, et nüüd saan selle peast välja heita ja 100 protsenti spordile keskenduda. Olen rahul, et karistus ei olnud rangem. Trahvi ja laskemoona käitlemise kursus on minu arvates sobiv karistus,» ütleb Lægreid, kes teeb koondisega viimaseid ettevalmistusi enne sel nädalal Nove Mestos algavat MMi.