KOLUMN ⟩ Miks on Hamiltoni liitumine Ferrariga märgiline?

Veebruari esimesel päeval sai kinnitust, et seitsmekordne F1 maailmameister Lewis Hamilton lahukub 2025. aastal Mercedest ja liitub Ferrariga. Autospordientusiast Margus Kiiver arvab, et Hamiltoni tiimivahetus on märgiline, sest varem pole Ferrariga nii edukas sõitja liitunud, nad on saanud edukaks Ferraris.