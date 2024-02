Postimehe autorallile pühendatud taskuhääling «Parc Fermé» kiikas seekord kaugemasse tulevikku. WRC promootor on hakanud paika panema 2025. aasta kalendrit ja on selge, et MM-sarjaga tahab liituda rohkem riike, kui on kohti. Miks? Stuudios on Henry Lääne ja Karl Mihkel Eller. Head kuulamist!