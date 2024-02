Olümpiavõitja lõpetab karjääri

Lisaks olümpiakullale on Prevci auhinnakapis kolm MM-tiitlit ning ta tõmbab karjäärile joone alla tänavuse MK-hooaja lõppedes. Ta on kuulsa Prevcide perekonna viiest õest-vennast suusahüppajast vanim.

2014. aasta Sotši olümpial võitis ta individuaalse hõbeda ja pronksi ning lisaks tuli ta Pekingis meeskonnaga pronksile. Suusahüpete MMilt on tal ka kolm kuldmedalit – üks meeskondlik pronks 2011. aastast ning individuaalne hõbe ja pronks 2013. aastast.

Prevc on olnud suurepärane ka lennumägedel ja 2015. aastal sai temast esimene inimene, kes ületas 250 meetri piiri. Seega on igati sobilik, et ta lõpetab sportlaskarjääri kodusel Planica MK-etapil, mis võõrustab märtsi lõpus MK-sarja finaali.