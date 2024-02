Pilkav hüüdnimi hoiab muinasjutulist hooaega tegevat jalgpalliklubi vaos

Saksamaa jalgpallihooaja esimese tiitli võitis Leverkusen juba kolm nädalat tagasi. See mitteametlik ja pelgalt sümboolne auhind kannab nime Herbstmeister (sügismeister – toim) ning kuulub meeskonnale, kes juhib poole hooaja peal Bundesligat.

Võistlussarja 60-aastase ajaloo jooksul on Herbstmeister kevadel Saksamaa meistriks kroonitud 40 korral. See teadmine toob Lääne-Saksamaal paiknevasse linna üksjagu elevust, kuid esialgu üritatakse seda varjata. Nimelt on Leverkusen ka varem kahel korral (2002, 2009) pool tööd ära teha, kuid klubi auhinnakapis pole ühtegi Saksamaa meistritiitlit. Sellest tulenvalt sai klubi sajandi alguses saksa keeles pilkava hüüdnime Vizekusen ning inglise keeles Neverkusen.