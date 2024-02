Mitmete vigastuste küüsis Baskoniat ootavad sel nädalal kaks tähtsat kohtumist. Koduväljakul võõrustatakse neljapäeva esmalt Euroliiga raames prantslaste ASVELi ja seejärel võetakse Hispaania kõrgliigas mõõtu lähirivaali Badalona Juventutiga. Kotsari hinnangul on mõlemad kohtumised vaja tingimata võita.

Baskonia eesliin on muutunud viimasel ajal väga hõredaks. Vigastustega on eemal olnud nii Matt Costello kui ka Khalif Diop. Samuti pole mängukõlbulik olnud leedulasest ääremängija Tadas Sedekerskis ega tagamees Chris Chiozza. Vaatamata muredele on Baskonia Kotsari hinnangul valmis tähtsaks nädalaks.