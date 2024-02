«Ma arvan, et selline tegevus on vale ja nad ei käi ajaga kaasas,» lausus Norra rahvusringhäälingu (NRK) laskesuusaekspert Synnøve Solemdal.

Põhjus, miks Solemdal nõnda reageeris, tuleneb eralennukite reostustasemest. Nimelt näitavad Green Producers Tooli arvutused, et eralennukiga reisid vabastasid sel päeval 57 tonni süsihappegaasi. Samas tõid norralased välja, et nende koondis on kogu tänavuse hooaja jooksul õhku paisanud 40,9 tonni süsihappegaasi.