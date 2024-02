Ainsa eestlasena ujumise MMil osalev Zirk: miks ma ei peaks startima?

Reeglina on ujumise maailmameistrivõistlused leidnud aset suvel, kuid tänavu hakkavad maailma parimad ujujad heitlema medalite nimel veebruaris. Eesti koondise värve kaitseb ainsa sportlasena Kregor Zirk.

Pühapäeval tehakse Dohas veealade MMil algust ujumisega basseinis, mis on ujumismaailma löönud kahte leeri. Ühed toetavad tiitlivõistluste sagedast toimumist ning teised leiavad, et traditsioone ei tohiks rikkuda.

Eesti koondist on tänavu esindamas vaid meie viimaste aastate parim meesujuja Kregor Zirk, kes ei näe suurt probleemi tiitlivõistluse ebatraditsioonilises ajastuses. «Kuna koroonapandeemia tõttu läksid tiitlivõistlused nihkesse, siis ujumises on tõesti tekkinud olukord, kus neljal järjestikusel aastal peetakse ujumise MM, mis viimased 20 aastat on traditsiooniliselt olnud iga kahe aasta tagant,» avab Tartust pärit ujuja pressiteate vahendusel tausta.