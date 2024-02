Vene sporditegelased nõuavad Norralt MMi ära võtmist

Järgmisel talvel võõrustab põhja suusaalade MMi Trondheim, mille linnapea Kent Ranum andis eelmisel nädalal mõista, et Venemaa sportlased pole Norrasse oodatud. See ajas tagajalgadele Venemaa spordiüldsuse, sest loodetakse, et aasta pärast on nad taas rahvusvahelise spordipere liikmed.