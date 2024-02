Rovanperä kohta levib metsik vandenõuteooria

Valitsev ralli maailmameister Kalle Rovanperä osales nädalavahetusel Põhja-Soomes Soome meistrivõistluste etapil, et valmistuda Rootsi MM-ralliks. Viimasel katsel oli ta sunnitud tehnilise probleemi tõttu katkestama, kuid vandenõuteoreetikud arvasid, et katkestamise põhjus võis olla hoopis selles, et tema Toyota Yaris Rally1-autole olid paigaldatud uued lahendused ning et tehnilist kontrolli vältida, otsustati võistlus katki jätta.