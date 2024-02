Naised jäid sajandike mängus taas kaotajaks. Verlin tundis frustratsiooni, Võro väsimust

Kreete Verlin kordas 60 meetri tõkkesprindis näiteks oma tänavust tippmarki (8,25), kuid erilist rahulolu see talle ei pakkunud. «Kui alguses mõtlesin selliste aegade puhul, et stabiilsus on hea, siis nüüd võiks see purakas juba tulla,» ei varjanud ta pisikest frustratsiooni.