Suusahüppeveteran teeb 51-aastaselt tagasituleku MK-sarja?

2020. aasta jaanuaris võistles Jaapani kultushüppaja oma 569. ja seni viimasel MK-etapil. Ta oli siis 47-aastane ning on ühtlasi vanim suusahüppaja, kes MK-etapil kunagi võistelnud. Kümne päeva pärast võib ta selle rekordi viia uuele tasemele.

Kaks ja pool nädalat tagasi saavutas Kasai MK-sarjast aste madalamal ehk kontinentaalkarikal Sapporos üheksanda ja üheteistkümnenda koha. Lisaks TVh Cupi võitmisele peaks see tähendama, et tal on koht Jaapani MK-etapi rahvuslikus grupis tagatud.