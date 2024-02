Bø: ma olen loonud koletise

Vennad Bød on laskesuusatamise tipus tiirelnud alates 2011. aastast, mil vanem veli Tarjei tuli MK-sarja üldvõitjaks. Temast viis aastat noorem Johannes Thingnes on aga võitnud sisuliselt kõik, mis võimalik. Johannes Thingnes Bø ütles, et venna edu nakatas ka teda paremini esinema. Tarjei Bø tunnistas naljatledes, et ju on ta siis loonud ühe koletise, kes laskesuusamaailmas valitseb.