Eesti võrkpallinaiskonna peatreeneriks saab Andres Toobal

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur sõnas, et uueks juhendajaks saav Toobal on end juba mõne aastaga väga hästi tõestanud. «Andres on endise sidemängijana tark ja ka tasakaalukas, et suuta oma ideid mängijateni viia. Ta on naiste koondise juures töötanud kahe itaallasest peatreeneri abilisena ja saanud ka Itaalia koolkonna teadmisi, lisaks on tal endise tippmängijana tugev kogemustepagas.