Riiber võib Otepääl püstitada võimsa rekordi

Kõige suuremaks plussiks näeb ta Otepääl just Tehvandi spordikeskuse kompaktsust. See tähendab, et hüppemägi ja suusarada on kõrvuti. Esiteks on see Ilvese sõnul pealtvaatajatele mugav, teisalt on Tehvandi maailmatasemel spordikeskus, kus on piisavalt ruumi kõigile ning kus rajad on alati väga heas korras. Ta tunnistab, et ei ole head ilma halvata ning möönab, et Otepää miinus on tuultele avatud hüppemägi, mis on korduvalt pakkunud väljakutseid nii sportlastele kui ka MK-etapi korraldajatele. «Üldvõtmes näen ma Otepääd kui väga ägedat võistluspaika, » võttis Ilves koduse MK-etapi paiga kokku.