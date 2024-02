Spordi elutööpreemia laureaadid on Killing ja Kermon

Elutööpreemia laureaat Matti Killing on treenerina aastakümneid panustanud sõudmise edendamisse – ehitanud üles Eesti ühe suurema sõudeklubina Pärnu Sõudekeskuse Kalev ning juhendanud sadu sportlasi. Esitaja sõnul on lisaks tippsportlastele tema käe alt sirgunud arvukalt noori inimesi, kelle sportlik taust ja koolitus on aidanud neil hilisemas elus tublide ja tervete kodanikena edukalt hakkama saada. 2015.-2019. aastal oli Killing Eesti sõudekoondise peatreener, kelle juhendamisel saavutas paarisaeruline neljapaat 2016. aasta olümpiamängudel pronksmedali. Killingu esitas nominendiks Eesti Sõudeliit.

Elutööpreemia laureaat, korvpallitreener ja endine korvpallur ning ala eestvedaja Märt Kermon on esitaja sõnul olnud silmapaistev ja pühendunud isiksus Eesti korvpalli arenguloos, kellel on enneolematu panus nii mängijana kui ka treenerina. Kermoni arvel on mitmeid tiitleid ning ta on olnud ka Eesti koondise peatreener. Ta on aktiivne osaleja korvpalliorganisatsioonides, kuuludes erinevatesse alakomisjonidesse ja täites olulisi rolle Eesti Korvpalliliidus. Kermoni esitasid Eesti Korvpalliliit ja TTÜ Korvpallikool.