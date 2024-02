Miks naasis rahvuskoondis pika pausi järel Eesti treeneri rajale?

«Eks ta mõnes mõttes oli loogiline valik. Andres on saanud Lorenzo Micelli kui ka Alessandro Oreficega [eelmised peatreenerid – toim] koos töötada. See oli selline mõistlik üleminek, esiteks Eesti treenerine üleminek, teisalt jätkame sama süsteemi, millega naised on viimased aastad tööd teinud ja edu saavutanud. Selles mõttes on hea ja mõistlik valik nii naiste vaates, kui ka see, et saame taas Eesti treeneri üles tõsta,» selgitas alaliidu president Hanno Pevkur intervjuus ERRi spordile.