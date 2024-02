Iga pealtvaataja paneb kahevõistluse järelkasvule õla alla

Kristjan Ilvese esimese hüpped Tehvandi mäelt õnnestusid, mis tähendab, et huvilistel tasub teda raja äärde toetama minna.

Otepää kahevõistluse MK-etapi korraldajad loodavad, et nädalavahetuse jooksul väisab neid üle 4000 inimese. Seda aga mitte selleks, et rahaliselt välja tulla, vaid et Kristjan Ilves saaks koduseinte tuge nautida ja järgmised Kristjan Ilvesed omakorda tuule tiibadesse.