Kaks aastat tagasi oli vägagi reaalne oht, et kahevõistlus kaob olümpiamängude kavast. Toona see siiski (veel) ei realiseerunud ja sportlased, eesotsas Ilvesega, saavad 2026. aasta Milano ja Cortina d’Ampezzo talimängudel siiski medalite pärast võidelda. Mis saab aga edasi, on jätkuvalt lahtine.