Ilves üllatas tugevate lõpumeetritega Riiberit

«See oli väga põnev võistlus. Oleme mõlemad Kristjaniga väga kiired ja mul tuli anda endast kõik, et talle täna ära teha. See oli raske, kuid samas ka väga lõbus võitlus,» sõnas meie meest lõpuks kõigest 0,4 sekundiga edestanud Riiber.

Samas tunnistas karjääri 70 MK-etapivõidu teeninud norralane, et ülemäära närviliselt ta ennast suusasõidu ajal kordagi ei tundnud. «Tundsin end enesekindlalt, sest tean, et olen kõige kiirem suusataja. Eilne mass-start näitas ka, et mu keha töötab,» lausus Riiber, kes tegi rajal taktikaliselt tööd ka Ilvese jaoks.