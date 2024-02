Igiliikur Mannima jätkab Eestis valitsemist

Norralasest pikamaasuusataja osalemise üle oli Lauril hea meel. «Selle üle rõõmustasid ka teised osalejad, sealhulgas poodiumile jõudnud mehed. Huvitav oli see, mida teised võistlejad välja tõid, et nad ei ole harjunud selliste nii-öelda võistluslikus mõttes tõmmetega. Stian andis mitu korda märku, et soovib vahet suurendada. Kui esimesele katsele suutsid temaga koos sõitnud mehed vastu panna, siis teisel korral oli neil juba väga raske ning kolmandat korda nad enam ei näinud. Estoloppetilt pole nad varem sellist kogemust saanud ja oli põnev tunda, et kuskil mujal on tase ikkagi kõrgem.»