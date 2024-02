BLOGI ⟩ Hiinale kaotanud epeenaiskond tuli 9. kohale ja edestas Ukrainat. Olümpiavõimalus jäi alles

Eesti tõusis eelmise võistluse võitmisega maailma edetabelis seitsmendaks, kuid reaalsuses aitab see vähe. Esimeses ringis on vastaseks küll nõrgemate sekka kuuluv Austria (algab kell 9.30), kuid võidu korral tuleb kaheksandikfinaalis eeldatavalt vastu tugev Hiina.

Laupäevasel individuaalturniiril oli neist parim Differt, kes jõudis 16 parema sekka. Differti treener Helen Nelis-Naukas kirjutas oma Facebooki küljel võistkonnavõiistluse eel: «Meie esimene vastane on Austria, seejärel ilmselt Hiina, keda me pole viimastel aastatel võitnud. Nende liider Sun jõudis täna 8 hulka, nii et vaatamata Vancouveri võidule meil tabelis midagi kergemaks ei läinud. Ühte hiinlannat Nelli täna võitis ning kui suudame kapteni kamba peale ära elimineerida ja teisi võita, peaks suutma neid taktikaliselt võita.»