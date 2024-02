USA armeesportlane: kahevõistlus füüsilisest testist läbi saamisele just kaasa ei aita

«See ongi täpselt see, nagu see kõlab,» muigab Loomis, misjärel ikkagi ka vähe arusaadavama selgituse ette vuristab. «Programm hõlmab endas kõiki olümpiaalasid ning selle idee on, et sul on armee toel, neid esindades, võimalik maailma tippu pürgida. Kui karjäär saab aga läbi, siis on sul võimalik pehmelt tavaellu maanduda, sest sul on sõdurina kohe töökoht olemas.»