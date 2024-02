‼️NEW HILL RECORD‼️



Jarl Magnus Riiber 🇳🇴 landed at 103 meters in Otepää and set a new hill record! 🤩🔥 This guy is on fire, look at that jump! 👀👀#fisnoco #nordiccombined #worldcup #wintersport #ski @otepaaworldcup @KombinertNorge @OtepaaWorldCup pic.twitter.com/9LAnnhYcR1