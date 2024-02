Karjääri ühe parema sõidu teinud Tomingas: sain jaanuarikuus vaimselt nii palju peksa

«Algas kohe nii jube raskelt. Kui pärast viimast tiiru kuulsin, et lähen 25-ndana ära, siis mõtlesin, et kuidas see on võimalik. Tunne polnud üldse nii hea,» tõdes lamadestiirudes kolm trahvi saanud, ent püsti kõik märgid alla saanud Ermits.