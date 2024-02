Tehvandi mäerekordi endale haaranud Riiber: lõbus peab ka olema!

Jarl Magnus Riiberi nimel on väga palju rekordeid, kuid nüüd kuulub nende hulka ka Tehvandi mäerekord.

See, et Jarl Magnus Riiber on aegade paremaid kahevõistlejad, oli teada juba enne Otepää MK-etappi, kuid Tehvandi nõlvade vahel kirjutas norralane enda nime veelgi rasvasemalt rekorditeraamatusse.