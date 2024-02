Eurooplastele kummaline reegel tõi imelisele Drellile kaks lisapunkti

G-liigas on alates 2019. aastast kasutusel uuenduslik reegel, mis näeb ette, et mängu esimese 46 minuti jooksul sooritatakse kõikides vabaviskeolukordades üks vabavise, kuid see on väärt sama palju punkte, kui vise, mille jooksul talle viga tehti. Ehk kui viga tehti kahepunktiviskel, siis saab mängija ühe vabaviske eest kaks punkti, kui aga kaugviskel, siis toob üks vabavise kolm punkti.