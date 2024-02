MMi poolfinaal jäi Zirkist juuksekarva kaugusele

Eelujumiste kiireimad olid sakslased Lukas Märtens ja Rafael Miroslaw vastavalt aegadega 1.45,74 ja 1.45,89. Zirk tõdeb, et just meeste 200 ja 400 m vabaujumises on keskmine tase siin võistlusel kõige kõrgem. «Jah, kuigi paljud tippujujad on puudu, siis just 200 ja 400 m distantsil on tase säilinud üsna sarnasena võrreldes eelmise suvega,» rääkis homseks põhialaks valmistuv sportlane. «Aga see on kindlasti positiivne, sest näitab, et ujumine on lisaks suurriikidele arenenud ka väiksemates kohtades.»