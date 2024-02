Kotsar ja Raieste saavad Eestit esindada EM-valikmängudes

«Mul on väga hea meel selle üle, et fännide huvi mängu vastu on väga suur ning unistan, et meil oleks saal, mis mahutaks 10 000 inimest ja saalis oleks veel rohkem inimesi. Kodusaalis täismaja ette minek on iga mängija ja koondise liikme üks unistusi ning Leedu on üks põnevamaid vastaseid, kes meile vastu saab tulla. See on see, miks me seda sporti teeme ja me oleme väga teadlikud ning õnnelikud, et selline suur toetus on meil olemas. Anname endast kõik, et oma töö ära teha ning väljakul kõik anda.»