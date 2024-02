Tšehhis Nove Mestos jätkuvatel laskesuusatamise maailmameistrivõistlustel on meeste võistlustel olnud täielik Norra ülemvõim. Sprindis ja jälitussõidus läksid kõik medalid norralastele. Mõlemal distantsil pronksile tulnud Vetle Sjåstad Christiansen puhkes aga pühapäeval medalitseremoonial pisaratesse. Hiljem avaldas ta, et sai vahetult enne võistlust kurva sõnumi, et lahkunud on tema vanaisa.