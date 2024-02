GALERII ⟩ Nõmmel avati olümpiavõitjale pühendatud kuju

Tallinna Nõmme Gümnaasiumi vilistlaste seas on palju kuulsaid sportlasi ning kool mõnd neist ka eksponeerinud spordihoones olevatel fotodel. Koolipere ja vilistlaste idee oli Eesti spordiajaloo ja Nõmme Gümnaasiumi seoste näitlikustamiseks jäädvustada seni väärika tunnustuseta kooli vilistlase Jüri Tarmaku saavutused mälestustähisega vastvalminud spordihoone fuajees.

Jüri Tarmakule pühendatud bareljeef on mälestustähis kooli seni ainsale olümpiavõitjast vilistlasele ja esimesele eestlasele, kes on võitnud olümpiakulla kergejõustikus. Jüri Tarmak oli ka viimane meeskõrgushüppaja, kes on võitnud olümpiakulla hüpates rulltehnikat.