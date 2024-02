Eesti esireket kohtub Prantsusmaal mitmekordse slämmivõitjaga

Lajal saabub sel hooajal esmakordselt Euroopasse võistlustulle. Aastat Tais ja Austraalias alustanud Eesti esireket osaleb sel nädalal Cherbourg'is toimuval Challenger 75 turniiril. Tegemist on nõnda kolmanda taseme Challengeri turniiriga.

Otse põhitabelisse pääsenud Eesti esireket läheb loosi tahtel vastamisi viiekordse paarismängu slämmivõitja Herbert'ga. Mehed on kohtusid möödunud aastal koguni kolmel korral ning Lajal võitis neist kaks. Viimane võit saabus möödunud aastal novembris, mil Bergamo turniiril oli eestlase võidunumbriteks 6:7, 6:4, 6:4.

Edu korral on Lajalil Prantsusmaal võimalik kerkida karjääri parimale positsioonile ATP edetabelis. Hetkel on ta virtuaalselt hoidmas 198. positsiooni, ent vähemalt kaks võitu kergitaks ta senisest karjääri tippmargist (191. koht) mitme pügala võrra kõrgemale.