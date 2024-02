Tartlasi on juba mitu nädalat räsinud erinevad mured. Sel korral saadi külalistele vastu ühe geimi jagu, ent kolmandast järjestikusest kaotusest polnud pääsu.

Selver/TalTech sai kahe kaotuse kõrvale hooaja 18. võidu. Tartlased on 20 mängust võitnud 12.

Teoorias on Võru Barrusel veel võimalik teiseks tõusta. Neil jääb pidada veel kaks, Tartul üks matš. Punktivahe on kolm silma.

Enne mängu

Kuigi liidrite duell, siis viimase paari nädala jooksul Bigbanki räsinud vigastused – põhimeestest on probleemidega kimpus nii tempomees Mart Naaber, sidemängija Aleksander Eerma kui ka libero Taavet Leppik – on vastasseisust kõvasti auru välja lasknud.

Nimelt on tartlased viimasest kuuest mängust võitnud vaid ühe ning hoiavad 12 võidu ja 7 kaotusega hetkel liigatabelis teist kohta.

Samas on ka liidrikohta hoidvad tallinlased tänavuse aastanumbri sees juba kaks korda vääratanud, kuid üldpilti vaadates on need kaks kaotust 17 võidu kõrval siiski kui piisk meres.